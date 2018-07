Um homem é preso durante protesto no Rio No início da tarde, um homem foi preso ao tentar furar o bloqueio feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) para isolar a área onde estão os integrantes do movimento Ocupe Delfim Moreira. Segundo a Polícia Civil, o motorista se recusou a fazer o exame de consumo de álcool. Um operador de tráfego da CET-Rio disse ter sido insultado com ofensas racistas e registrou queixa na 14ª DP (Leblon).