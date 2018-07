Um homem morre e outro fica ferido após capotamento Um homem morreu e outro ficou ferido em decorrência do capotamento de um veículo que estava sendo perseguido pela polícia na Avenida Guaravituba, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do veículo reagiram a tiros quando foram abordados, o que teria dado início à perseguição. Após o capotamento do carro, um dos três ocupantes conseguiu fugir à pé e outros dois feridos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Municipal M''Boi Mirim, onde um faleceu.