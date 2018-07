Um insumo de baixo risco O pesquisador Heitor Cantarella, do IAC, explica que o calcário usado para corrigir o solo é uma rocha moída, formada por carbonatos de cálcio e de magnésio, produtos com baixíssimo risco para manipulação. "De maneira geral, um banho após a manipulação e aplicação do produto resolve o problema", diz o pesquisador. Para o manuseio de calcários calcinados, porém, é preciso tomar alguns cuidados, pois, por apresentarem alta alcalinidade, os produtos podem provocar irritação na pele, ao reagir com água ou suor. Ainda segundo Cantarella, durante a aplicação do calcário, pode haver a formação de nuvens de pó, dependendo das condições de vento. A recomendação, nesse caso, é evitar respirar esse pó, cuidado que deve ser tomado com qualquer material dessa natureza. "O pó de calcários calcinados também é mais irritante", informa o pesquisador do IAC.