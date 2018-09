Um jardim para beija-flores

Apaixonado por aves desde a infância, o paisagista Ademir Carosia, morador de Arceburgo, cidade na divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, preocupava-se ao ver que, com o desmatamento, algumas espécies de aves, sobretudo os beija-flores, tinham dificuldade para encontrar alimento. "Um beija-flor precisa visitar mil flores por dia para se alimentar. E, com a degradação das matas, eles precisam voar por mais tempo para cumprir esse itinerário", diz Carosia. "Quando começa o dia eles saem atrás de comida e quando o sol se põe ainda não pararam nem para descansar, como fazem as demais espécies, no período entre 10h e 14h".

Com o intuito de sanar esse problema e atrair uma população maior de aves para dentro da cidade, Carosia, pôs em prática, em 2005, dois projetos. O primeiro, chamado de Jardim dos Beija-Flores, consistiu no plantio de 2 mil plantas de 71 espécies, em 50 pontos da cidade. "São praças, parques, escolas e ruas, todas arborizadas com espécies cujo néctar das flores agradam e atraem aos beija-flores, como a paineira vermelha da índia, a eritrina vermelha e a caliandra rosa, entre outras."

População maior. Carosia, que é secretário de Meio Ambiente do município, conta que após cinco anos já é possível notar um aumento da população da ave na cidade e frisa que, além do caráter paisagístico e educacional, já que as pessoas passam a observar mais os pássaros, principalmente nas escolas, a ação tem sobretudo um caráter ecológico, já que a propagação de muitas flores e até a de alguns alimentos dependem da presença dos beija-flores, que fazem a polinização de muitas espécies.

O planejamento, porém, não deixa de lado as demais espécies, que também desempenham papel fundamental no meio ambiente, ao comer as frutas e disseminar as sementes.

O segundo projeto, chamado de Bosque dos Pássarros, contempla todas as demais aves. Criado a partir do plantio de 200 árvores nativas, de 90 espécies, algumas em extiñção, como pacová-de-macaco, amburana, árvore-do-assovio e guabiju, o espaço, segundo Carosia, já abriga uma grande variedade de espécies de aves, como tico-tico-rei, sabiá, sebinho, saíra, tiê, pomba, sanhaço, juriti, bem-te-vi e pica-pau, entre outras.

"Buscamos espécies que mais atraem aves, como a fruta-do-sabiá, por exemplo, apontada por alguns ornitólogos como a mais atrativa para os pássaros." Conforme o paisagista, o objetivo era criar um bosque que servisse como local de estudo de aves e também de coleta das sementes das árvores plantadas ali. "Mas os benefícios não são só para quem vem ver a beleza do bosque. Os sítios e fazendas da região vão passar a receber sementes de forma natural, à medida que os pássaros vêm comer aqui e depois voam por cima dessas propriedades."