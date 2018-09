Um jardim para contemplar

Com projeto de Zeca Revoredo, o espaço da piscina é marcado pelo contraste do verde escuro das pastilhas da Vidrotil com o piso de granito claro. E por peças marcantes, como as esculturas de Amilcar de Castro, Ernesto Neto e Edgar de Souza.

Colocadas na área coberta para aproveitar as frestas de luz proporcionadas pelo teto de vidro, as espreguiçadeiras de madeira aquecem o ambiente. Lá, aliás, é o ponto privilegiado da área externa: de uma posição confortável, é possível tomar sol e, ao mesmo tempo, contemplar a exposição de arte. O leve desnível na piscina também cria a opção de uma pausa refrescante de frente para as esculturas.