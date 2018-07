Um justiceiro gaiato

O personagem da semana é um velho senhor nascido na Inglaterra, em 1891. Embora desde há muito conhecido pelos brasileiros, ele talvez nunca tenha sido tão comentado entre nós antes dos quatro atentados que sofreu no domingo passado quando da partida entre Brasil e Paraguai. Falamos do pênalti, é claro. Para explicar os maus-tratos infligidos a ele, os jogadores da seleção brasileira argumentaram que a marca de pênalti do estádio argentino tinha "terra fofa em que o pé de apoio afundava". Parece, então, que prefeririam ter conhecido o velho senhor na sua infância, pois até 1902 ele foi nômade, não estava fixado num ponto preciso. Naquela época, o pênalti podia ser cobrado de qualquer ponto distante 12 jardas (quase 11 metros) da meta.

Nossos exímios cobradores atuais poderiam, então, tirar a bola daquele ponto previamente marcado e deslocá-la um pouco para a esquerda ou direita, a gosto do interessado. É verdade que naquele tempo distante a tarefa do chutador era dificultada pelo fato de o goleiro poder se movimentar à vontade. Apenas a partir de 1929 a regra do jogo estabeleceu que, na cobrança de pênalti, o goleiro deve ficar fixo sobre a linha do gol até que a bola seja movimentada.

A rigor, a relação problemática com o pênalti não é só dos brasileiros. Das regras do futebol, o pênalti talvez seja aquela que gere sentimentos mais ambíguos. O arremesso lateral, devido ao seu curto alcance, é anódino. O tiro de meta, apesar do longo alcance, também não gera emoção. O impedimento é o rejeitado da família, que algumas vezes cogitou em simplesmente excluí-lo, com árbitros alegando a dificuldade em assinalá-lo, com muitos torcedores, jogadores e mesmo jornalistas sendo insensíveis à inteligência que ele requer. O escanteio e a falta direta despertam esperança contida, pois apenas na menor parte das vezes redundam em gol. Este, evidentemente, é o centro das atenções, das emoções, provocando enorme alegria ou enorme frustração. O pênalti, por sua vez, ao isolar o sacrificador (cobrador) e o sacrificável (goleiro) dos demais personagens da partida de futebol, gera alegria menos espontânea que o gol com bola rolando. Se na contabilidade do resultado ele tem o mesmo valor, no plano moral tende a ser considerado menos nobre devido a sua estética mais pobre e à menor competência que aparentemente exige.

Tal julgamento torna-se mais evidente nas competições em que partidas empatadas devem ser definidas por meio de várias cobranças de pênalti. Para esvaziar o risco de fracasso presente nessa espécie de gol anunciado que é o pênalti, costuma-se proclamar que ele não é tanto uma questão de talento, e sim de sorte. Segundo a fórmula consagrada, "decisão por pênalti é loteria". A favor dessa tese, seria possível lembrar que inúmeras vezes o melhor jogador do time perde sua cobrança. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Careca na final do Brasileiro de 1986 entre São Paulo e Guarani, com Platini nas quartas de final em que a França eliminou o Brasil na Copa daquele mesmo ano, com Baresi e Baggio na final contra o Brasil na Copa de 1994.

Entretanto, esse veredicto é simplista. A sorte conta, é verdade: como esquecer que em 1986 na terceira cobrança francesa a bola bateu na trave e na volta nas costas do goleiro Carlos, acabando no fundo do gol? Mas a presença ou ausência de sorte é a mesma que impede a partida de ser definida nos 90 minutos regulamentares. Explicar o fracasso pelo estado do terreno é sofisma: os dois lados estão em igualdade de condições. Foi da mesma marca de pênalti que os brasileiros chutaram quatro vezes com aproveitamento nulo e os paraguaios três, das quais acertaram duas (66% de aproveitamento). Devemos, então, minimizar o papel do aleatório e buscar outras explicações. A condição física do cobrador é um dado concreto, que fez Sócrates e Platini perderem seus pênaltis em 86, Baresi e Baggio em 94. A opção estratégica tem seu peso: tentando ganhar com bola rolando, o Brasil tirou Neymar e Ganso no fim da partida e perdeu assim dois cobradores melhores que alguns que se desincumbiram da tarefa. O elemento decisivo, contudo, parece ser de ordem psicológica. A confiança é essencial. O medo de errar provoca o erro. Não é casual que na história da Copa do Mundo a Alemanha tenha vencido as quatro decisões por pênaltis de que participou (1982, 1986, 1990, 2006).

Enfim, apesar de polêmico nosso personagem tem um nome de sentido inequívoco: na sua língua materna ele é penalty, derivado do latim poenalitas, "pena", "sofrimento", "dor", infligida pelo chutador ao goleiro do time que transgrediu alguma regra do jogo. O que nos faz pensar que talvez o personagem da semana não seja esse idoso adepto da justiça, mas apenas um irônico sósia, que se diverte causando sofrimento ao chutador e aos seus torcedores.

HILÁRIO FRANCO JÚNIOR, PROFESSOR DO DEPTO. DE HISTÓRIA DA USP, É AUTOR DE A DANÇA DOS DEUSES - FUTEBOL, SOCIEDADE, CULTURA (COMPANHIA DAS LETRAS)