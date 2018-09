Um lar para a arte

O negociante de arte contemporânea Francesco Pantaleone e seu sócio e companheiro, Francesco Giordano, sonhavam em encontrar um lar onde pudessem abrir uma galeria de arte - preferivelmente em um bairro de classe trabalhadora. Os dois cresceram em "bairros chiques de Palermo", segundo Pantaleone, e estavam à procura de algo menos refinado. "Precisávamos estar onde os jovens artistas emergentes trabalham, criando arte nas calçadas e construindo instalações artísticas sobre edifícios arruinados e abandonados", afirmou.

Amigos recomendaram a eles que visitassem Vucciria, um bairro próximo ao porto com um mercado de rua de mais de 700 anos. O apartamento que encontraram ali - um espaço de cerca de 185 m² no andar superior de um palácio do século 16 que já pertenceu ao príncipe de Ramacca, cidade que fica a sudeste de Palermo - está muito longe de remeter à classe trabalhadora. Mas as condições do edifício e da área ao seu redor, muito deterioradas após a 2ª Guerra Mundial, eram exatamente o que a dupla, agora aos 38 anos, estava procurando.

"Depois da guerra, os moradores não puderam cuidar dos reparos e da manutenção dos edifícios deste bairro", explicou Pantaleone. "O lugar tornou-se perfeito para os artistas, que invadiram a região, pagando aluguéis mais baixos." Eles assinaram um contrato de locação em 2001, por 700 por mês (equivalente a R$ 1.660), e começaram as reformas, que levaram anos. Em 2004, eles já tinham remodelado a cozinha, reparado o gesso e restaurado os afrescos no teto dos três quartos e da sala de estar.

Na mesma época, eles abriram a galeria Francesco Pantaleone Arte Contemporanea (recentemente estavam expostas nela as obras de Milena Muzquiz, uma artista e instrumentista mexicana-americana, e de Per Barclay, um fotógrafo norueguês).

Mais cor. Cinco anos mais tarde, reformaram o saguão, pintando de verde as paredes amareladas e restaurando a arte no teto; eles também recuperaram os espaços da galeria. Até o momento, os dois já gastaram aproximadamente 40 mil (R$ 94,7 mil) em reformas.

Várias paredes do apartamento foram pintadas com cores vivas, conferindo destaque à mobília antiga e herdada que preenche o apartamento e aos grandes espelhos antigos que Pantaleone encontrou na rua - esse "garimpo" em caçambas rendeu aos sócios peças como o aparador laranja que se destaca na saleta verde e a cabeceira de cama imersa no quarto totalmente azul. Mas boa parte do espaço foi mantida exatamente como estava quando a dupla mudou para lá: os assoalhos com azulejos de cerâmica, as desgastadas colunas de pedra, as combalidas paredes de argamassa. "Restauramos a grandiosidade deste lar para poder partilhá-la com os amigos, com os aficionados pela arte e com os clientes em potencial", disse Pantaleone, mas havia poucas obras a serem feitas além disso. "Afinal, esta casa era digna de um príncipe." / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL