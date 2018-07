Um lugar preso ao passado

O passado será um fardo ou um esteio? Essa oposição é trabalhada diariamente em Rokeby, casa de estuque de 43 cômodos e 195 anos, situada em uma área de 170 hectares, que é uma das últimas propriedades familiares no distrito histórico do Rio Hudson, em Barrytown, no Estado de Nova York. Habitada por descendentes dos Livingstons e dos Astors, que às vezes brigam para manter a casa enquanto cuidam de seus destinos, Rokeby é um estudo de contrastes, um diálogo vívido, como disse um morador, "entre criativos e historiadores".

Ali, uma artista de origem polonesa estuda xamanismo numa minúscula cabana de troncos. Sua filha, judia ortodoxa convertida, mantém uma cozinha kosher numa velha despensa e escreve um livro de memórias. Num celeiro arruinado, uma inquilina cria bonecos gigantes para o Halloween de Nova York e, num lote de solo argiloso, duas sobrinhas tocam um projeto comunitário de horta orgânica.

Poucos se aventuram pelos vastos e obscuros quartos da frente, mantidos como um santuário de gerações anteriores - para irritação de alguns dos familiares mais jovens -, onde o papel de parede francês descasca, salpicado por manchas de umidade. Na biblioteca com painéis góticos, uma foto de Teddy Roosevelt descansa sobre uma estante coberta de pó; num salão, um busto da abolicionista Julia Ward Howe, autora de The Battle Hymn of the Republic e tia-avó dos proprietários, está apoiado num aquecedor lascado.

A vida real ocorre no labirinto de cozinhas, despensas e quartos de empregados, e também na aldeia de construções externas - celeiros, casinhas e cocheiras -, pelos quais membros da família, amigos e inquilinos circulam como personagens de uma farsa francesa. O patriarca é Richard Aldrich, de 69 anos, o mais velho na 10.ª geração de descendentes de Livingston na terra.

Aldrich, a quem todos chamam de Ricky, estava em Harvard em 1963 quando sua avó morreu e deixou Rokeby para ele e seus dois irmãos, John "Wint" Aldrich, de 67 anos, vice-comissário de preservação histórica do Estado de Nova York, e Rosalind Michahelles, de 63, consultora de saúde holística em Cambridge.

A avó não deixou dinheiro para manutenção e os advogados que administravam o espólio disseram que Rokeby teria de ser vendida. Apegados ao valor histórico de sua decrépita herança, os três conseguiram dinheiro com uns primos para pagar os impostos no primeiro ano.

Depois de um tempo na Iugoslávia e na Polônia, Ricky voltou a Rokeby no fim dos anos 70 com uma nova mulher, a artista polonesa Ania. Wint, a esposa, duas filhas e dois enteados moraram ali por uma década. Rosalind vinha a cada verão com suas duas filhas.

Os territórios e responsabilidades não eram muito claros. Aos poucos, Ania percebeu que, embora a família do marido não quisesse nenhuma mudança na casa ou em seus objetos, ninguém cuidava muito dela.

Até hoje, a cessão de quartos é feita por ordem de chegada, embora, segundo a filha de Ania e Ricky, Alexandra Mizrahi, "você pode sair e ao voltar descobrir que o quarto não é mais seu". Ania, porém, continua no apartamento de três dormitórios no terceiro andar para o qual se mudou há 40 anos. Os cômodos são exíguos e decorados com suas obras de arte: trabalhos em papel, tecelagem e peças de cerâmica. É um espaço contemporâneo admirável.

"Há uma tensão atual entre as pessoas, que precisam de espaço e os objetos que o atulham, já que nada pode ser jogado fora", diz Ania. Ricky explica que, historicamente, os quartos do terceiro andar eram usados como depósito. Esquivando-se pelo corredor lotado, ele mostra pilhas de livros encadernados em couro, flechas Masai, capacetes e até um falcão empalhado.

A inquilina mais antiga é Jeanne Flemming, colega de faculdade de Ricky, que vive há quatro décadas em uma casa de tábuas, adjunta à antiga leiteria. Nela, Ania encontrou uma alma gêmea. Logo que se conheceram, as duas começaram a criar desfiles e espetáculos que misturavam tradições espirituais da África, Tibete, Polônia e Índias Ocidentais. Centenas de pessoas participavam, acampadas na casa e em terrenos adjacentes. Esses eventos, que não acontecem mais, foram precursores da parada de Halloween, criada por Jeanne em 1971. Até hoje, os bonecos são projetados e construídos ali por voluntários.

As necessidades de Rokeby são muitas, e atendê-las pode ser problemático. No começo, como agora, impostos e despesas são pagos com o aluguel das oito casinhas da propriedade e com os lucros da preparação de feno. Os impostos - US$ 65 mil em 2009 - são pagos primeiro. As despesas com aquecimento vêm depois.

Para ajudar, Rosalind criou, em seu aniversário de 50 anos, uma festa para atrair voluntários - que pintam as casinhas, concertam telhados e arrancam o mato. Outra fonte de renda são os ensaios fotográficos e casamentos realizados ali. Ania recebe os aluguéis, Rosalind cuida das finanças e Wint é o curador dos objetos. "Este é o lugar que faz meu coração bater e minha cabeça doer", diz ele. "Mas é maravilhoso ver que, 50 depois, Rokeby se manteve uma propriedade familiar - e sem dívidas."