Um menu degustação só para calouro

No programa Aluno por um Dia, da ESPM, o jovem assiste uma apresentação sobre a universidade e depois segue, sozinho, para a sala de aula. "Não tem ninguém ciceroneando, mostramos a sala e largamos o moleque", conta Ismael Rocha Jr., diretor de extensões e operações da instituição.

Monica Zambolin, de 20 anos, visitou o câmpus em fevereiro e adorou a experiência, que a ajudou a escolher a profissão, Design Gráfico. No ensino médio, ela queria Medicina, mas dois anos de cursinho e a frustração de não conquistar a vaga dos sonhos a fizeram repensar a opção.

Design Gráfico surgiu após conversas com uma amiga que faz o curso. A visita à ESPM a levou a bater o martelo. "A melhor coisa que aconteceu foi não passar em Medicina", diz. "Claro que tem marketing por trás (da visita), mas eles têm carinho por fazer isso."

Fernando Dias de Toledo, de 19 anos, no 4º semestre de Publicidade da ESPM, abandonou sua indecisão crônica depois da visita. Apesar da dúvida entre Veterinária, Gastronomia e Engenharia de Produção, ele estava aberto a outras ideias. "Foi ótimo ver como a profissão funciona, sentir o dia a dia da faculdade."

Conhecer a dinâmica universitária leva gente muita gente aos câmpus. Leonardo Pangardi, de 18 anos, participou em setembro do programa Open House, no Centro Universitário Belas Artes. No 3.º ano do ensino médio, ele quer estudar Direito, curso que a instituição não tem. "É diferente o jeito de aprender no ensino superior."

Frequentar o câmpus da USP-São Carlos, para Amanda Sousa, de 16, tem dois pontos positivos: ela conhece a rotina universitária e incrementa o currículo. Aluna da rede pública, ela tem aulas semanais no Laboratório de Robótica Móvel, em uma parceria entre sua escola e a USP. "Lá a gente vê o conhecimento de perto."