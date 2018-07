Um milhão se vacinam contra febre amarela em Goiás

A Secretaria da Saúde de Goiás informa que mais de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela desde o ano passado, quando foi iniciado o plano de combate à doença. Segundo a superintendente-executiva da Secretaria, Maria Lúcia Carnelosso, já são 50 as cidades goianas com notificação de casos - na população animal - acima da incidência normal. Ela disse que já era esperada a ocorrência de mais municípios com suspeitas de febre amarela ou morte de macacos, segundo o site do governo estadual. Maria Lúcia disse que o que mais preocupa agora é o risco da febre amarela urbana. Devem se vacinar todas as pessoas que não se vacinam há dez anos, bebês a partir dos 9 meses e, nos municípios onde há morte de macaco com suspeita de febre amarela, crianças a partir de 6 meses de idade. Gestantes não podem receber a vacina.