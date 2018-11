Um minuto com Jeremy Renner em 'Missão Impossível 4'

Renner não ficou com o Oscar, embora o drama tenha ganhado a estatueta de melhor filme. Depois de "Guerra ao Terror" ele foi novamente indicado ao prêmio, por "Atração Perigosa", e participou do blockbuster "Thor".

Agora, ele trabalha ao lado de Tom Cruise em "Missão Impossível 4 - Protocolo Fantasma", o quarto filme da franquia que ficou em primeiro lugar nas bilheterias nos feriados de final de ano.

Renner, de 40 anos, falou com a Reuters sobre como chegou ao papel, como foi trabalhar com Cruise e sobre rumores de que pode ficar com a franquia quando Cruise, nove anos mais velho do que ele, se cansar dela.

P: É verdade que você ia discutir um possível papel em "Super 8" quando recebeu o convite para participar de "MI4?"

R: "É verdade. Eu estava discutindo 'Super 8' com J.J.Abrams, que dirigiu e produziu ("MI4"), e esse também era um projeto muito discreto, e em poucas horas eu me encontrei com Tom Cruise e com Brad Bird (diretor de "MI4"). Fui fazer um filme e acabei fazendo outro!"

P: Isso acontece muito?

R: "Não comigo. É muito estranho. Eu liguei para as pessoas e disse 'você não vai acreditar no que acabou de me acontecer'. Foi louco e eu fiquei chocado por estar de repente em 'MI4'. Mas foi tão fácil sentar-me com Tom e Brad. É essa franquia divertida e fantástica... e não havia um roteiro, então. Eles apenas me esboçaram a história, qual era meu personagem, e tudo fez sentido. Foi muito fácil dizer sim."

P: Você interpreta o analista nervoso. Há muito de você no personagem?

R: "Eu posso ficar muito nervoso com as coisas, e preciso fazer algo para me livrar desse nervosismo - não se trata de nada nojento ou pornográfico - e Tom achou que era muito engraçado e colocou isso no filme. Meu personagem é complicado, e eu realmente gostei disso."

P: Alguma surpresa em trabalhar com Cruise?

R: "Me surpreendi em como ele é dedicado. Acho que ele tem 48 horas em um dia, em comparação às nossas 24 horas. Ele consegue fazer tanta coisa e é tão concentrado. Ele tem essa aparência infantil, em que está constantemente aprendendo e crescendo o tempo todo. Ele tem essa quantia imensa de energia porque fica muito animado com o que está fazendo. Ele adora o que faz, e isso é ótimo para quem está ao redor dele. É contagiante."

P: Há um rumor de que você pode assumir a franquia.

R: "Eu escutei isso. Eu escuto vários rumores - o de que estou dormindo com metade de Hollywood - e eu meio que penso, 'quem tem tempo?'. Não, não é verdade sobre "Missão Impossível". Ninguém vai assumir (a franquia)."

P: Mas no próximo ano você fará a franquia "Bourne".

R: "Sim, mas não interpretarei Jason Bourne nem assumirei o papel de Matt Damon. O filme chama-se 'Bourne Legacy' e é uma espécie de continuação da história, mas não baseada em um livro, como as outras. Estou adorando fazê-lo, embora seja muito diferente de Missão. Em comparação, parece muito pequeno e limitado."

P: Qual foi o ponto mais baixo de sua carreira?

R: "Houve muitos. Tive momentos em que não podia pagar a conta de luz, mas eu continuava vivo e lutando - e ainda sorrindo. Isso é o mais importante. Mesmo na minha hora mais negra, eu ainda estava feliz fazendo o que eu fazia. Eu nunca pensei em desistir. Nem uma vez.