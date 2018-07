Um morre e 15 ficam feridos em acidente em MG Uma pessoa morreu e pelo menos 15 ficaram feridas, na tarde deste sábado, 11, após um acidente envolvendo três veículos no km 412, da BR-381, próximo a Nova União, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma van seguia no sentido de Belo Horizonte quando colidiu com um carro. Ela tombou e bateu num caminhão. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate das vítimas. O acidente foi às 13h30 e a via foi totalmente liberada somente às 17 horas.