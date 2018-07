Um morre e 2 ficam feridos em plataforma da Petrobras Um funcionário morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente na plataforma FPSO P-34, que opera no campo de Jubarte, no litoral sul do Espírito Santo, a 130 quilômetros de Vitória. Segundo comunicado da Petrobras, o acidente ocorreu na noite de ontem e foi provocado pela falha de uma válvula de bloqueio na plataforma, atingindo e matando o caldeireiro William Robson Vasconcelos, contratado da empresa UTC Engenharia, que presta serviço à estatal. Outros dois empregados da UTC Engenharia, Mário Alves de Souza e Marivaldo Pedro Alves de Souza, sofreram escoriações leves e foram atendidos na enfermaria da plataforma e liberados em seguida. De acordo com a nota, a Petrobras e a UTC Engenharia estão prestando toda assistência à família da vítima, de 28 anos. A Petrobras já comunicou a ocorrência aos órgãos competentes e instaurou comissão técnica para analisar as causas do acidente. Em razão do acidente, a produção da plataforma foi temporariamente interrompida. As providências para sua retomada já estão em andamento.