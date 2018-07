Um morre e 2 são baleados em desocupação em Piracicaba

Os guardas municipais foram até o bairro Bosques do Lenheiro, na periferia da cidade, para atender um comunicado de suposta invasão de área verde. Moradores atearam fogo em pelo menos dois ônibus, durante a ação.

A energia no local foi cortada no começo da noite. Segundo moradores do bairro e familiares de Frederico Alves de Jesus, de 22 anos, o rapaz estava próximo do local onde houve a confusão, quando uma moto o atropelou e depois um guarda, de uma viatura, teria disparado. O tiro atingiu a cabeça. A família acusa abuso por parte da guarda e diz que ele não tinha armas, nem antecedentes.

Nesta sexta-feira, 2, os ônibus não circularam na região. As empresas dizem que só vão voltar a trabalhar no bairro quando a Polícia Militar ocupar a área e garantir a segurança dos passageiros, funcionários e veículos.

Segundo a polícia, a energia no bairro foi cortada porque o incêndio de um dos ônibus atingiu a rede. O delegado Emerson Gardenal, disse que os laudos da perícia indicarão se de fato o disparo que matou o rapaz partiu de uma arma de uma GM.

Para a polícia, os guardas teriam relatado que foram atender um chamado de invasão de área e que não houve excesso. Por meio de comunicado, a Guarda Civil de Piracicaba informou que foi recebida com pedras e outros objetos. Foi solicitado o reforço de seis carros, seis motos e uma base móvel. Rojões e bombas caseiras teriam sido jogadas pelo moradores contra os oficiais. Quatro viaturas teriam sido atingidas por pedras. Uma guarda teria avistado uma pessoa caída no chão, mas não pode prestar socorro porque as viaturas estavam sendo apedrejadas.

No começo da madrugada, uma base da GM, no bairro Santa Terezinha, foi alvo de disparos de arma. Um guarda estava no local, mas não ficou ferido. A polícia também vai apurar relação entre os casos.