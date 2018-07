Um morre e 3 ficam feridos em acidente na Marginal Tietê

O carro, um New Beetle preto, bateu contra um poste e capotou, atingindo um outro automóvel que também trafegava no sentido Ayrton Senna da Marginal. De acordo com os Bombeiros, uma vítima morreu no local do acidente. Três homens foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa e ao Hospital das Clínicas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros as vítimas, todas ocupantes do New Beetle, tinham entre 20 e 25 anos. As pessoas que estavam no segundo carro envolvido no acidente não ficaram feridas.

Às 7h30 a faixa da direita da pista local da Marginal Tietê sentido Ayrton Senna permanecia interditada por equipes da CET e da Eletropaulo. A previsão é de que a faixa seja liberada após as 10h. Nesta manhã, o congestionamento na pista local ia da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Atílio Fontana. Às 8h, as filas ultrapassavam os 5km.