Um morre e 3 são presos em tentativa de assalto

Em seu dia de folga, o policial, lotado no 46º Batalhão (zona sul de SP), foi abordado por quatro homens que ocupavam um Celta vermelho. Ao reagir para não ter a moto roubada, o soldado foi atingido por três tiros - um em cada perna e outro no pé direito.

O criminoso que havia saído do carro foi deixado no local pelos comparsas para fugir com a moto, mas correu ao perceber a aproximação de uma viatura da PM. Armado com um revólver calibre 38, o assaltante teria atirado contra os policiais e, no revide, foi baleado, morrendo quando era atendido no pronto-socorro municipal central da cidade.

Os outros três criminosos, portando outro revólver calibre 38, foram localizados pelos policiais em um posto de gasolina no limite entre Santo André e Mauá. O caso está sendo registrado no 4º Distrito Policial de Santo André.