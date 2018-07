Um morre e 4 são presos em ação em favelas do RJ Pelo menos quatro pessoas já foram presas e um homem foi morto logo no início de uma operação nas favelas da Coreia, Vila Aliança, Jabour e Rebu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Cerca de 300 policiais civis de diversas delegacias especializadas do Rio realizam desde o início da manhã de hoje a ação policial. Homens da Delegacia de Repressão às Armas e Explosivos (Drae) localizaram no interior da favela da Coreia a casa do chefe do tráfico local, conhecido como Aranha. A casa tem dois andares, duas piscinas e churrasqueira.