Um morre e cinco são presos em operação da PM no Rio

Segundo a Polícia Militar, a ação é feita nos morros Faz Quem Quer, Vila Kenedy e Vila Vintém, Jordão, Pedreira, na favela do Rola e Carobinha. No Faz Quem Quer, quatro pessoas foram presas e um homem morreu. Ele foi levado para o Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu. No local, duas pistolas foram apreendidas, além de 100 pedras de crack, 200 trouxinhas de maconha, 100 petecas de haxixe e 250 trouxinhas de cocaína.

Na Pedreira, um suspeito foi preso com uma pistola e um rádio transmissor. Doze veículos foram removidos na área do Batalhão de Bangu. Os carros foram levados para o depósito público. Na Barra da Tijuca, 20 veículos foram multados.