Um morre e dois ficam feridos em queda de helicóptero A queda de um helicóptero sobre uma casa no Jaraguá, zona norte da capital paulista, deixou um morto e dois feridos no começo da tarde desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que registrou o chamado às 12h37, a aeronave bateu em uma residência na Rua Paulo Arentino, 200, próximo à Estrada de Taipas. Cinco viaturas foram enviadas ao local.