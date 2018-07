Um novo modelo de crescimento?

O modelo de estímulo ao consumo baseou-se na expansão do crédito (crédito bancário, ampliação dos prazos de financiamento, diversificação dos usos de cartões de crédito) - mas esses incentivos não foram acompanhados por redução da taxa de juros, que mesmo com a queda da Selic é uma das mais altas do mundo.

Os investimentos na produção industrial não acompanharam o crescimento da demanda, pois havia grandes estoques e, diante da queda das exportações, não houve estímulo para investir, numa fase em que o mercado financeiro internacional se fechava e o custo do dinheiro se elevava.

O modelo que agora daria prioridade aos investimentos e que o presidente do BNDES defende, notadamente para o setor siderúrgico, enfrenta sérias dificuldades para ser financiado, ao passo que a demanda doméstica continuará crescendo.

Os investimentos na infraestrutura continuam muito urgentes, mas, em nome de uma filosofia de que devem ser realizados pelo governo - que já mostrou sua incapacidade de administrá-los, apesar de dispor de recursos financeiros -, a eles serão acrescidos, a partir de agora, os do programa do pré-sal, que exigirá recursos numa dimensão que nem o governo conseguiu ainda imaginar.

Todos esses projetos, que se traduzirão por um aumento da renda disponível, só poderão ser financiados por poupança externa, que naturalmente aumentará a dívida externa brasileira, que nos últimos anos acusava uma nítida tendência de redução.

No entanto, a demanda doméstica continuará crescendo, dada a cultura do endividamento profundamente enraizada no País. Isso exigirá que a indústria invista mesmo sem saber se a poupança interna poderá sustentar a demanda, enquanto o acesso ao mercado financeiro internacional será para as empresas de grande porte, que nisso encontrarão a concorrência do setor público. Nesse contexto, é plausível que os investidores estrangeiros possam levar uma grande vantagem.

Temos de acrescentar que, se o Banco Central optar por um aumento da taxa Selic para conter a demanda, será mais difícil ainda financiar investimentos que já atualmente não dão retorno, em razão do custo do dinheiro.