Um novo pedaço do México em Miami

Se você vem para Miami, não pode deixar de incluir no seu plano de viagem uma ida à Cantina La Veinte, que, três anos depois de abrir na Cidade do México, chegou por aqui.

O luxuoso restaurante fica no famoso complexo Icon Brickell, no centro financeiro da cidade, e tem uma bela vista panorâmica para o mar, onde se vê Brickell Key e Biscayne Bay.

O salão conta com um pé direito altíssimo, um lindo bar, uma cozinha aberta com frutos do mar expostos e uma estação de tortillas feitas na hora, de milho ou de farinha de trigo.

O jovem chef-executivo Santiago Gómez de la Fuente conseguiu, de fato, transportar o conceito de um tradicional e autêntico restaurante da Cidade do México, onde nasceu, para a cidade mais latina dos Estados Unidos.

Ele pensa em tudo e considera todos os detalhes para que o cliente tenha uma refeição agradável e prazerosa a ponto de perder a hora. Antes mesmo de pedir as bebidas, os garçons chegam com um caldo de camarão em uma canequinha e as tortillas com dois molhos apimentados.

A recomendação é pedir vários pratos para compartilhar.

As quesadillas (US$ 15) de queijo com abobrinha ou champignon são deliciosas e muito leves e o guacamole, fresquíssimo (US$ 18). E para quem gosta de atum, vale a pena provar as tostadas (US$ 23).

Um dos pratos principais é o camarão a gosto (US$ 29), que vem com o molho de sua preferência (alho, coentro, apimentado, manteiga ou tamarindo), servido com um arroz soltíssimo. São camarões grandes no ponto perfeito. O polvo grelhado com páprica é muito macio e saboroso (US$ 23).

Os tacos são os favoritos de muitos, com uma grande variedade de opções, inclusive de língua de boi (US$ 15) ou de lagosta (US$ 18).

De sobremesa, não dá para resistir aos crepes de doce de leite e aos churros.

A carta de vinhos é justa - tem de tudo e com uma enorme quantidade de vinhos mexicanos. Mas os drinks preferidos são as margaritas de vários sabores, como maracujá e tamarindo.

O restaurante, com capacidade para mais de 200 pessoas, tem ainda uma área externa perfeita para happy hour, ainda mais nessa época do ano em que o clima é muito agradável em Miami.

O estabelecimento também oferece lindas obras de arte para comprar, como uma árvore da vida muito bonita, e tem um mercadinho com produtos do país. Agora, é importante lembrar que, ao entrar, você realmente é transportado dos Estados Unidos para o México. Então, não tenha pressa. O serviço pode ser lento para os padrões americanos, mas vale a pena.

Buen provecho!

Serviço:

Endereço: 495 Brickell Ave, Miami, Florida 33131

Telefones: (786) 623-6135, (786) 623-6136

Funcionamento: segunda a sexta: 12h - 2h; sábado: 14h - 2h; Domingo: 12h - 17h (fechado para jantar aos domingos).

Facebook: https://www.facebook.com/la20miami