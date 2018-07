Um olhar atento aos pequenos sinais

O antropólogo Claude Lévi-Strauss, certa vez, afirmou que "os mitos falam entre si". Ou seja, sua lógica estaria mais vinculada à lógica da narrativa mítica do que a seu momento. Também o crítico de arte Ernest Gombrich concluiu que "uma tela deve muito mais a outra". O diálogo parece, novamente, privilegiar menos o contexto social, econômico ou político, e antes anunciar o convívio com outras modalidades da experiência humana - afeto, sensibilidade, emoção; pouco acionadas por analistas mais dados à "nossa vã e velha filosofia racional".

E quer me parecer que é esse o lugar que Alberto da Costa e Silva confere às telas, livros, poemas, tapeçarias, romances que vai delicada e cuidadosamente recolhendo. Diz ele, a propósito de livro de Fernando Pessoa, que "todo leitor é um escritor em potencial... todo escritor, quando lê, reescreve mentalmente o que lê e com esse texto dialoga ou o contradiz". Temos, pois, "um entrelaçar de vozes", e essa talvez seja a melhor definição deste livro: "Perseguir um texto no outro, reencontrar nesse autor outros autores."

Sem fazer uso do recurso à coincidência, vale assinalar que aquilo que Alberto alega encontrar nos "outros", pode ser também vislumbrado nessa sua obra de maturidade. Alberto da Costa e Silva sempre foi colecionador de memórias afetivas, recheadas por romances eleitos, artistas consagrados ou populares, amigos ou desconhecidos. E, mais uma vez, o que parece ser característica do colecionador e amigo - Abelardo Rodrigues -, rebate em Alberto que diz: "O desígnio de todo grande colecionador é formar uma antologia pessoal do mundo... ou do fragmento de mundo que foi lhe dado viver."

E é esse o verdadeiro "argumento" desta coletânea de ensaios, chamada O Quadrado Amarelo. Ao observar a capa da requintada edição, é fácil notar um despretensioso quadrado amarelo, disposto no lado esquerdo da imagem; inspirada na obra de Waldemar Costa. Mas o amarelo que aparece bem à frente na capa é também o fundo que dá forma ao tocante retrato feito por Antonello da Messina e analisado por nosso autor. Conforme nos conta Alberto: "Qualquer que seja o assunto, a extensão e a textura de uma prosa, é preciso nela descobrir o lugar perfeito para um quadrado amarelo." Supostamente desimportantes, título e capa indicam um método; uma forma de olhar. O historiador italiano Carlo Ginzburg já defendeu a importância da micro história e de se procurar por indícios e pistas. Foi Nietzsche quem disse que "Deus morava nos detalhes", mas Sherlock Homes é que comprovou como o mistério se revela nos pequenos sinais. Nesse mundo de detalhes é que se move Alberto da Costa e Silva.

O autor carrega, ainda, uma valise cultural pesada, para onde quer que se desloque. Nascido em São Paulo, por acaso, Alberto foi diplomata de carreira, tendo servido em Lisboa, Caracas, Washington, Madri, Roma; isso tudo antes de ser embaixador na Nigéria, no Benim, em Portugal, na Colômbia e no Paraguai. Membro da Academia Brasileira de Letras, Costa e Silva fez da viagem e da memória "mala e passaporte". São muitos os livros que o consagraram como nosso africanista maior, mas Alberto é, também, crítico e memorialista de mão cheia, e esse livro representa prova segura de um percurso feito com muitos deslocamentos, não só geográficos, como temporais e culturais. Assim como poetava Augusto Meyer, também esse "mundo é".

Em Formas de Olhar, Alberto visita Abelardo Rodrigues, Lula Cardoso Ayres, Mestre Dezinho de Valença do Piauí, Carlos Bracher, as tapeçarias de Colaço ou as coleções de João Marino e de Abelardo Rodrigues, sempre com o mesmo cuidado com que se detém na análise de uma máscara africana saô, ou inspeciona o mundo de espíritos que habitavam os modelos de povos da África. Tocante é a descrição da obra de Mestre Dezinho, cuja memória parece ter preservado um passado longínquo. Nas palavras de Alberto: "Ainda que não soubesse que possuía esse olhar, o mestre artesão guardava tudo de memória, num diálogo com o passado que mal desconfia possuir." Mais uma vez são as imagens que falam entre si, e por meio dos homens.

Em Modos de Ler somos introduzidos a outros autores: Guimarães Rosa, Raul Pompeia, Herberto Sales, Augusto Abelaira, Gilberto Freyre, Pierre Verger. Síntese e profundidade definem o estilo de Alberto, assim como o foco preciso sobre personagens tão diversos. O fotógrafo e historiador Pierre Verger tem sua trajetória revelada de dentro, por alguém que conhece o caminho que leva dos Santos aos Orixás. Comovente é o ensaio que abre essa segunda parte: em Sobre Retratos, Alberto divaga acerca de nossa relação com eles. "A verdadeira imagem do homem não se captura", ao mesmo tempo que cada um de nós congela a lembrança de um artista e a carrega consigo.

Palavra e Canto revisita a literatura emocional do intérprete, agora acompanhado de "Fernando Pessoa, grego". Segundo nosso guia, nessa viagem literária, "a memória e os poetas têm seus truques, e muitas vezes eles esquecem para melhor lembrar". Não só Fernando Pessoa omitia; o próprio Alberto citava seu pai sem o saber. As palavras, nessa parte do livro, se escondem, e provocam seus autores a brigarem com elas, como fez Augusto dos Anjos, cujo exercício de poesia foi sempre uma luta feroz.

Não há como resumir uma obra de vida toda, e, ainda mais, um livro feito de ensaios que representam lembranças emotivas; marcas sensíveis de uma grave experiência no mundo. Tanto que, na parte final, particularmente no ensaio O Dia de Ontem, desnudamos nosso autor. Em Lembranças de Lagos reconhecemos o que nós (leitores) já desconfiávamos: Alberto - que nunca colecionou diários íntimos ou fotos de viagem - guardou tudo na memória; único recurso para combater o instável e garantir a permanência.

Não por acaso, o último ensaio é dedicado à memória alheia. Um colega de escola, no primeiro dia de aula, relata suas lembranças de Lisboa; local que visitara durante as férias. Uma cidade de luzes, diz o amigo que seria facilmente desdito pelos demais, acostumados com as vicissitudes dos trópicos. E não é que 17 anos depois, o diplomata veria "Lisboa velejar em sua direção", e com ela o jogo de claridades que só uma aquarela aguada poderia revelar? A tela de Thomas Ianelli, estrategicamente disposta no livro, não é exatamente real, uma vez que já mistura nossa experiência sensível com a memória do colecionador emocionado.

Disse Ortega que "a alma de um povo só é inteligível quando se confrontam suas palavras e obras". Foi Weber quem arrematou que o homem é um animal emaranhado nas teias de sentido que teceu. Pensado nesses termos, O Quadrado Amarelo pode ser entendido como um exercício plural. Exercício de olhar, ver, imaginar e observar nos pequenos detalhes; sutis na realidade que escancaram e prendem. Alberto da Costa e Silva é um grande tradutor de tudo que observa e coleciona. Mas, como diz o provérbio, "todo tradutor é também um traidor". E Alberto "trai" ao selecionar, recortar e lembrar. Mas trair é aqui inovar e deixar pistas, já que se trata de memória afetiva, situada, criativa. Nada como terminar com as palavras do autor, camaleão de sua própria obra: "A vida é uma frágil elegia, mas tudo o que se perde e passa, de cada breve momento jamais se apaga." E basta.

Lilia Moritz Schwarcz,professora do Departamento de Antropologia da USP, é autora, entre outros, de O Sol do Brasil (Companhia das Letras)