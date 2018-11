Um operário fora do padrão

O telespectador nem imagina, mas a peruca black power de Shirley Teleférico, a drag queen que já deu golpes capazes de mudar os rumos do seriado Macho Man (às sextas, na Globo), esconde um dos mais bem-sucedidos autores de comédia do momento. Ator, diretor, compositor e artista plástico, Marcelo Saback foi quem adaptou o romance de Martha Medeiros para a peça Divã, sucesso que a atriz Lilia Cabral levou do teatro para os cinemas e, dali, para a televisão, na série de oito episódios que termina na terça-feira. É dele também, em parceria com Paulo Cursino, o roteiro do longa-metragem De Pernas Pro Ar, com Ingrid Guimarães, que levou mais de 3 milhões pessoas aos cinemas no começo do ano e cuja continuação já está a caminho. "É, acho que estou vivendo um momento mais de autor", conclui ele, que se acostumou a revezar funções para se manter no ramo.

Foi sempre assim, desde o começo da carreira, em Brasília. Aos 18 anos, ele entrou para a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, para cursar artes plásticas. E acabou ator pelas mãos da lendária atriz. "Ela montou Bodas de Sangue, e todos os alunos tinham de participar. Eu fui para o coro, e acabaram me dando uma fala assim ‘desce, moreninha, que chove orvalhos na manhã fria", recorda o ator-autor. "Fiquei treinando a fala e, de repente, a Dulcina veio da plateia e me disse ‘quem é você?’. Eu respondi ‘sou aluno de artes’. E ela disse ‘agora você é aluno de teatro’. Assim, virei meio o ‘quindim de Iaiá’ dela."

Por meio de Dulcina, Saback teve contato com os maiores nomes da dramaturgia. E foi mais ou menos naquela época que ele, ator quase que por acidente, começou a esboçar os próprios textos. Aos 22 anos, escreveu a primeira peça, Quatro Mulheres, na qual reuniu em uma personagem as características psicológicas de quatro mitos do cinema. "Foi uma viagem de garotão", desdenha, com modéstia. "Não tinha muito dinheiro para a produção, então um dia minha mãe chegou em casa e disse ‘cadê as cortinas?’ Peguei todo o voil para fazer vestido de Marilyn Monroe", diverte-se. "Mas ela tinha comentado que estava querendo trocar, viu?"

A saída à Scarlett O’Hara deu certo, e Quatro Mulheres bateu recorde de público em Brasília. Depois dela, vieram várias peças e musicais, entre eles Gigolôs (1986), na qual esteve ao lado de Cássia Eller. "Não sei se encarava a carreira de ator como os jovens de hoje, que já começam pensando em fazer televisão. Em Brasília, as possibilidades eram mais distantes", reflete. "Acabei atirando para todos os lados, mas não por ter várias oportunidades, e sim por falta de opção mesmo."

Neste sentido, a trajetória do ator é um exemplo de persistência. Basta citar que ele atuou na novela Revelação (2008, SBT), ao mesmo tempo em que escrevia os roteiros de Divã e do espetáculo Pernas Pro Ar, para Cláudia Raia, a partir de um argumento de Luis Fernando Veríssimo - isso que é versatilidade. "Na verdade, eu pensava que precisava me decidir, me cobrava para jogar energia para uma determinada função. Mas a minha vida sempre foi engraçada, com as coisas se alternando", explica ele, que acaba de entregar ao diretor Daniel Filho três episódios da nova série As Brasileiras, que deve estrear na Globo no segundo semestre.

Mulheres. Chama a atenção, e não deve ser por acaso, o fato de Saback ter feito tanto sucesso com duas histórias sobre mulheres - Divã e De Pernas Pro Ar. "Minha mãe lia muito Clarice Lispector, e minhas duas irmãs são poetas. É muita mulher na família. E eu sempre fui conselheiro de amigas", diz, arriscando uma explicação.

É inegável o peso do feminino nas aventuras da adorável Mercedes (Lilia Cabral) em Divã, mas Saback pondera que os questionamentos dela, ainda que apresentados sob o ponto de vista das mulheres, são universais. A partir da experiência de uma mulher comum de 50 anos, a série fala de morte, medo da velhice, relações emocionais, nostalgia, com um enredo que combina humor e drama de maneira primorosa.

"São referências humanas, não femininas, questões que a gente carrega o tempo todo. A Mercedes é uma representante de todos nós", anota ele, cuja fama de especialista da alma feminina já se espalhou. "Outro dia, me perguntaram ‘o que querem as mulheres?’. Eu disse ‘isso é outra série...’", diverte-se, citando a obra de Luiz Fernando Carvalho. "Mas enquanto a gente não descobre, vamos escrevendo sobre isso."