Um panorama do design produzido na Finlândia

Na virada dos séculos 19 e 20, a Finlândia produziu as bases para o design que seria realizado naquele país até os dias de hoje - e para 2012, Helsinque já foi escolhida a capital mundial do gênero, tal se tornou seu destaque atualmente. Dentro do programa de mostras do Instituto Tomie Ohtake voltadas para esse segmento artístico - no ano passado, por exemplo, foi apresentada no local ampla exposição de obras da estrela do design francês, Patrick Jouin -, agora a instituição abre em suas salas uma grande exibição de peças produzidas por designers finlandeses, para o público brasileiro conhecer. Estrelas do Design Finlandês reúne, assim, 200 obras assinadas por criadores de épocas diversas, desde históricos como Alvar Aalto (1898-1976) até jovens como Ilkka Suppanen, Maija Louekari e Harri Koskinen.

A seleção das peças, feita pelos curadores Marianne Aav e Harri Kivilinna, ambos do Museu de Design de Helsinque, permite uma visada geral da produção da Finlândia, desde as bases históricas, que sofreram a contribuição dos estilos arts and crafts (inglês) e da art nouveau, passando pelo modernismo, pelas tradicionais peças de madeira clara e tapeçarias, e pelo design atual, cujo maior desafio é aliar de forma criativa a relação "objeto desenhado" e indústria (há, nesse sentido, produtos de empresas como a Nokia, Fiskars ou da famosa fábrica de porcelanas Arabia, atualmente Iittala).

Serviço

Estrelas do Design Finlandês. Instituto Tomie Ohtake. Av.

Faria Lima, 201, 2245-1900. 3.ª a dom., 11 h/20 h. Grátis. Até 2/5