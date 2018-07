Um passeio no Ipiranga em uma jardineira Ford

Augusto, que é morador do Ipiranga desde a década de 1970, decidiu há alguns anos criar o tour, seu jeito de valorizar o bairro em que nasceu e se criou e que, na sua opinião, acaba sendo esquecido pelas pessoas. "A história dessas ruas e prédios é muito legal, mas ninguém tem memória." O primeiro tour, apesar do sucesso, acabou sendo deixado de lado, pois Augusto estava ficando sem tempo de mantê-lo. Na época ele trabalhava no Aquário de São Paulo, também no bairro, que hoje é um dos grandes apoiadores do projeto.

História

No começo do mês, porém, Augusto voltou à ativa e cheio de novidades. A mais importante delas é a presença de Natália. Formada em História pela Universidade de São Paulo (USP), ela atua como monitora do grupo. "A princípio, o que chama a atenção de todo mundo é a jardineira, mas acho que o bacana é que eu vou junto explicando tudo e, acredite, acabo mudando certos conceitos históricos que todo mundo acredita, mas que são inverdades." O exemplo mais comum, segundo ela, é as pessoas acharem que o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, foi a casa de d. Pedro I. O edifício-monumento foi, na verdade, construído na década de 1880, bem depois que o imperador já havia morrido. Imponente, o prédio tem 123 metros de comprimento e é a atração mais esperada do tour.

Apesar da importância do museu da USP, Augusto destaca outro museu, o do conde José Vicente de Azevedo. "Você já ouviu falar dele?" E logo emenda, sem ouvir a resposta: "Pouquíssima gente conhece, mas é um lugar muito bacana". O Museu do Conde, que não cobra ingresso de entrada, geralmente é o último ponto do tour, mas até o dia 15 de maio o local está fechado para reformas e o passeio vai pular esta etapa nos próximos dias.

Integrante da Assembleia Legislativa durante o Império e deputado federal e senador nos primeiros anos da República, o conde José Vicente de Azevedo (1859-1944) foi uma figura importante para o Ipiranga. Ele era dono de grande parte do que hoje é o bairro e construiu a maioria dos edifícios históricos da região. Além disso, fez campanha por uma das vias mais importantes do Ipiranga, a Avenida Nazaré. O conde também é responsável pela criação de instituições que caracterizam a região, grande parte delas de caridade ou educação, como o Educandário da Sagrada Família e o Memorial Santa Paulina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.