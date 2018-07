'Um passo histórico foi dado', diz Dilma sobre Rio+20

Segundo a presidente, é um orgulho para o Brasil ter sediado uma conferência tão pacífica. Dilma voltou a afirmar que o documento foi fruto de consenso, apesar de interesses diferentes.

"Celebrar conquistas consensuais significa reconhecer que construções coletivas baseadas na difícil arte do diálogo são mais fortes. São essas conquistas que fazem o mundo avançar. Saúdo e agradeço os esforços de cada um, que permitiram a aprovação do documento. É fruto de consenso", afirmou a presidente.

Dilma agradeceu, em nome do País e do povo brasileiro, a vinda de chefes de Estado, que a despeito de suas múltiplas responsabilidades, se deslocaram para o Rio de Janeiro e se dedicaram à aprovação do documento final da conferência. "Um passo histórico foi dado em direção ao mundo mais justo e próspero", afirmou Dilma, em seu discurso.