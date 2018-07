Um pasto com lavoura e árvores

Diante do aquecimento global, agricultores podem, desde já, adotar práticas sustentáveis, que eliminem a emissão de gases do efeito estufa e que visem à conservação do solo. Plantio direto, curvas de nível contra erosão, integração lavoura-pecuária e sistema agrossilvipastoril - além da eliminação das queimadas e do desmatamento - são algumas práticas cuja tecnologia está dominada. "Se recuperarmos os 50 milhões de hectares de pastagens degradadas com o sistema de integração lavoura-pecuária ou o agrossilvipastoril, que inclui o plantio de árvores, seríamos os maiores conservadores de carbono no solo do mundo", diz o pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão João Kluthcouski. "Um pasto degradado não tem troca com o ambiente, não conserva carbono e suporta menos de 1 animal/hectare, e uma boa pastagem produz alimento, madeira e emprego." Grandes centros Kluthcouski destaca outra questão: "Essas pastagens estão próximas aos grandes centros consumidores; então, seria desnecessário desmatar a Amazônia, no Norte do País, para plantar soja e criar gado." O sistema agrossilvipastoril combina lavoura, árvores e pastagem em uma mesma área. "A introdução estratégica de árvores garante melhor fluxo dos serviços ambientais, como a manutenção da umidade do ar, estabilização de temperatura e redução da velocidade de brisas e ventos", diz pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, Odo Primavesi. Em termos de seqüestro de carbono, Primavesi explica que "as árvores acumulam de 240 a 640 toneladas de carbono por hectare." Portanto, o acúmulo de carbono no solo pode ocorrer com reflorestamentos, pastagens e lavouras bem manejadas e rotação de culturas. "Pode-se reduzir as emissões evitando queimadas e não revolvendo o solo, especialmente quando se transforma uma área de pastagem degradada em lavoura", diz. "O eucalipto, por exemplo, acumula 16 toneladas de matéria seca de madeira/hectare/ano. Em seis anos, haveria o acúmulo de 96 toneladas/hectare de matéria seca ou 192 toneladas de CO2/hectare no solo." Ele lembra, porém, que há limite de acúmulo de matéria seca no solo e acima dele. "Nos trópicos o calor acelera a degradação da matéria orgânica e a liberação de CO2. A saída seria controlar a temperatura com sombra ou manutenção permanente da cobertura do solo."