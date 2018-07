UM POUCO DE JUSTIÇA O caso de Jorge Andrade, paulista morto em 1984, é talvez a maior injustiça dos palcos de São Paulo. Sem a menor sombra de dúvida um dos nossos dramaturgos mais consistentes, importantes e questionadores, é muito pouco encenado ou lido por aqui. O projeto A Presença de Jorge Andrade, que vai de hoje (22) até domingo (24), tenta lançar um pouco de luz sobre sua obra. A programação traz vídeos (às 17h30), debates (às 19h) e duas peças: a encenação de 'A Moratória', com o Grupo Tapa, hoje (22); e, amanhã (23), a leitura dramática da inédita 'O Mundo Composto', com a Companhia do Latão. GC