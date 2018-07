Um povo cheio de novidades

Hoje, exatamente cem anos após a chegada do navio Kasato Maru ao Porto de Santos, trazendo os primeiros 781 imigrantes japoneses ao Brasil para trabalhar nos cafezais paulistas, o Agrícola traz esta edição especial sobre a contribuição dos nipônicos e suas gerações ao agronegócio. Sobretudo em São Paulo, Estado no qual eles inicialmente se instalaram nas fazendas cafeeiras, mas depois firmaram as bases de uma agricultura de pequenas propriedades, diversificada e cheia de novidades tecnológicas e introdução de novas variedades. Contribuição que se perpetua até hoje e que marca algumas regiões do Estado. Nos municípios de Embu e Rio Grande da Serra, no Cinturão Verde, por exemplo, 100% dos proprietários rurais são nikkeis - japoneses e seus descendentes -, conforme o trabalho Proprietários rurais nikkei no Estado de São Paulo, de autoria do pesquisador Alfredo Tsunechiro e co-autoria do pesquisador Francisco Alberto Pino, ambos do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura paulista. Já em Bastos, a Capital do Ovo no País, 67,5% das propriedades pertencem a nikkeis. O estudo, apresentado esta semana no Simpósio Intercâmbio Brasil-Japão, foi baseado no Projeto Lupa de 1995-1996, um censo das 277.672 propriedades rurais paulistas. Deste total de glebas, 13.959, ou 5%, pertenciam a nikkeis. Conforme os contratos de trabalho com as fazendas cafeeiras foram vencendo, a maior parte dos japoneses continuou na agricultura. E introduziram a policultura nas colônias. Como é relatado no livro O Nikkei no Brasil (Ed. Atlas), coordenado por Kiyoshi Harada, os japoneses modificaram vários hábitos alimentares brasileiros, baseados, no início do século 20, em carne-seca, feijão, arroz e farinha de mandioca. Dieta diferente da dos orientais, exceto as frutas, como banana e mamão, e os peixes. Em pequenas glebas, eles introduziram várias novidades alimentares, hoje incorporadas ao cardápio nacional, como soja, couve japonesa, nabo, rabanete, batata-doce, inhame e cebolinha. COOPERATIVISMO Outra contribuição importante da cultura oriental à agricultura brasileira foi o fortalecimento do espírito de associativismo. Foram os japoneses os fundadores de importantes cooperativas agrícolas, como a Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC), em 1927, ''antes mesmo de o Brasil dispor de uma legislação específica para o setor, que só surgiu em 1932'', conta o ex-diretor da CAC Américo Utumi, membro do Conselho Administravo da Aliança Cooperativa Internacional. ''Durante quase 60 anos de vida a CAC se tornou a maior cooperativa da América Latina, sendo que pelo menos 70% de seus cooperados eram nikkeis'', diz. O espírito associativista permanece mais forte até hoje entre os agricultores nikkeis. Segundo o levantamento do IEA, 42,6% dos proprietários nikkeis fazem parte de alguma cooperativa agrícola, ante 37,2% do total de proprietários rurais paulistas. De sindicatos de produtores, o índice dos nikkeis é de 44,4%, ante 30,7% do outros proprietários. E, de associações de produtores, 29,9% de nikkeis são associados, ante 19% dos produtores em geral no Estado. 13.959 propriedades rurais, de um total de 277.672 no Estado de SP, pertence a japoneses e descendentes 50% ou mais das propriedades rurais de São Paulo pertencentes a nikkeis cultivam frutas, flores, olerícolas e chá 53 hectares é o tamanho médio das propriedades agrícolas nikkeis, ante 72 ha da média do Estado