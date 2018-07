Um rei latino que ainda busca a sua majestade

Em outubro passado, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel assumiu a direção da Filarmônica de Los Angeles com dois concertos. No primeiro, regeu uma orquestra jovem na Ode à Alegria da Nona Sinfonia de Beethoven para 18 mil pessoas reunidas no Hollywood Bowl. Cinco dias depois, no Disney Hall, foi a vez de superstars do "grand monde" californiano se extasiarem diante dele: na plateia, Tom Hanks ao lado do compositor John Adams, Sidney Poitier próximo a Herbie Hancock.

Aos 28 anos, o jovem venezuelano já vive soterrado numa entourage profissional, visando retirar os maiores dividendos possíveis deste inegável talento, definido por Alex Ross na New Yorker em três tempos: ele é carismático; tem um espantoso talento natural para a regência; e suas origens latinas colocam um novo rosto numa arte predominantemente vista, nos EUA, como coisa de brancos.

Com uma população de hispânicos já há bom tempo hegemônica, Los Angeles junta o útil ao agradável: atrai a atenção desta etnia para a música clássica, ao mesmo tempo que exibe Dudamel como se fosse uma taça de campeão do mundo. O bem azeitado esquema promocional inclui performances vendidas por download pela Deutsche Grammophon, que também em tempo recorde vem lançando CDs e DVDs aos borbotões.

O mais recente lançamento é um DVD que registra o estrelado concerto de estreia de outubro passado. É no documentário oferecido como extra que se pode avaliar o que significa Dudamel hoje na cena internacional. Um músico quase baba de prazer dizendo que tocar com ele é "uma festa para os sentidos". Um outro apressa-se em esclarecer que não foi jogada de marketing. Apenas aconteceu de a orquestra ter escolhido um jovem regente que é ao mesmo tempo "supertalentoso e consistente do ponto de vista musical e, ainda por cima, capaz de atrair novas plateias".

Entusiasmo demais às vezes atrapalha. Pois o chamado binômio alegria-alegria costuma ser sequela de regentes cuja vivência básica é com orquestras de estudantes. Dudamel une a isso qualidade no fazer musical, é certo. Mas marca os tempos como se estivesse à frente de adolescentes. Em todo caso, a unanimidade em torno dele hoje, no mundo inteiro, é tamanha que qualquer restrição, por menor que seja, pode soar como insulto. Mesmo lembrando que toda unanimidade é burra, dou a mão à palmatória: Dudamel está de fato brilhante neste concerto de estreia. A começar pela sinfonia City Noir, que teve ali sua estreia mundial. A peça é de John Adams, incensado como o maior compositor norte-americano da primeira década do século 21. Adams inspirou-se na Los Angeles modelo do "film noir" típico, que retrata a cidade nos anos 40/50, infestada de policiais e políticos corruptos, otários loucos para serem enganados, prostitutas, álcool e muita esperteza.

O compositor opera um milagre: trata a Filarmônica de Los Angeles como se fosse a big band de Duke Ellington; abre espaço para excepcionais solos (escritos, é verdade) de sax-alto, trombone e trompa. Impossível não lembrar dos grandes saxofonistas daqueles tempos gloriosos, como Charlie Bird Parker, Lester Young ou John Coltrane. Adams realiza talvez em City Noir o sonho americano de fazer música sem DNA emprestado.

Mas bem que o departamento de relações públicas da orquestra poderia deixar que a mídia tivesse o gostinho de "descobrir" que Dudamel escolheu, para seu concerto de estreia, a Sinfonia Titã de Gustav Mahler porque o compositor austríaco tinha 28 anos quando a estreou - o truque foi devidamente "plantado" a plenos pulmões pela máquina promocional da filarmônica.

Em princípio, parece arrogância excessiva elevar o moço de Caracas para tamanho pedestal. Mas todo mundo por lá - e no DVD - deixa claro que a meta é essa mesmo. Os músicos, embevecidos, maravilham-se porque ele pede, no ensaio, que façam uma frase "como se estivessem vendo uma bela mulher passando pela sala e vocês estivessem próximos de se encontrarem com ela".

Mas, se em City Noir Dudamel está perfeito, o mesmo não se pode dizer da Titã. O judaísmo, por exemplo, está presente na primeira sinfonia de Mahler, mas não precisa ser tão acentuado como ele faz. As ênfases, quando amplificadas demais, podem beirar ao maneirismo. É mais ou menos o que acontece com sua gravação da Sinfonia nº 5 de Tchaikovski, lançada no ano passado.

Alex Ross já abriu com uma marretada o paredão da unanimidade na imprensa. Afirmou que ele rege Mozart igualzinho a Karajan - o que hoje soa como xingamento, porque o velho kaiser lia Mozart como compositor romântico. Com lenço, um talento maravilhoso e minuciosamente documentado, Dudamel vem caminhando contra o vento, provando que um sul-americano pode ser rei em Los Angeles. Tomara que a badalação excessiva não o faça se perder. Vocês sabem como são estas coisas, que costumam repetir-se com maestros: um dia ele acorda e se acha mesmo Gustav Mahler.