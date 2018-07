Um retrato filosófico da França do pós-guerra

Solitário e com saúde frágil, menino vive em um ambiente em que falar é um ato quase proibido. Para compensar a pressão, ele inventa um irmão mais velho, cuja proximidade crescente termina por provocar um problema com os pais. Foi baseado em uma história pessoal que o autor e psicanalista francês Philippe Grimbert escreveu Um Segredo em Família (tradução Tatiana Salem-Levy, 176 págs., R$ 25), editado pela Record e fonte de inspiração para o filme de Claude Miller, já exibido em São Paulo.

No livro, Grimbert traça um perfil da França do pós-guerra sem perder a profundidade filosófica. Sobre o assunto, o escritor participa amanhã de um encontro por videoconferência, na Casa do Saber. Antes, conversou com o Estado.

É possível descrever a linguagem do livro como terapêutica ou como um ato de exorcismo?

Este livro não é para mim uma terapia, mas sobretudo o resultado de uma terapia. Se eu não tivesse atravessado a experiência analítica, não teria condições de escrever Um Segredo em Família nem encontrar a distância e o recuo necessário para contar essa história verdadeira e fazer dela um romance. E mais do que um exorcismo, trata-se antes de tudo de um testemunho e uma transmissão. Eu queria dar novamente um nome, uma existência àqueles que foram privados dela da maneira mais dramática, trazê-los de volta à vida com seus desejos, suas fraquezas... e sua coragem. A maravilhosa surpresa que foi para mim o sucesso do livro (1 milhão de exemplares vendidos na França e 30 traduções) me mostrou até que ponto minha emoção podia ser compartilhada.

Como deve ser a melhor relação entre a escrita e a psicanálise?

Minha profissão de psicanalista me dá acesso a toda complexidade da alma humana, eu amo descobrir o herói em uma pessoa covarde. E o covarde em um herói. É esse paradoxo que nutre minha escrita e permite, espero, um feliz casamento entre a minha profissão e a literatura, que se enriquecem mutuamente. Não se trata para mim de escrever livros de psicanálise, mas não posso evitar que meus romances sejam escritos por um psicanalista, que lança um certo olhar sobre o mundo evitando sempre o aspecto de ilustração clínica.

E o que achou da versão do seu livro para o cinema, no qual você até fez uma ponta?

A aventura do filme foi para mim um acontecimento importante. O encontro com Claude Miller, o paralelo entre nossas duas histórias, fez com que nascesse uma forte amizade, eu diria antes de tudo uma fraternidade, e estou muito feliz com o resultado. Claude pode contar sua própria história graças ao meu livro, abordar temas que nunca tinha evocado em sua obra. Os atores estão magníficos, e devo dizer que algumas cenas me provocaram uma emoção muito forte, como se eu redescobrisse aquilo que eu mesmo havia escrito: é incrível o poder das imagens!

Serviço

Um Segredo em Família. Videoconferência com Philippe Grimbert. Casa do Saber. R. Mario Ferraz, 414, 3707-8900. Amanhã, 11 h