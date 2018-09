Um sanguinho vale por um bifinho Tem de matar. Quem encara? Você pode fazer a galinha ao molho pardo desde que sua receita comece com "abata a galinha". O uso de sangue na culinária não é proibido, seu comércio, sim. Está disposto a matar a ave? Então trate de encontrar um lugar regulamentado que venda o animal vivo. Não será fácil. Na capital paulista não há nenhum: as avícolas estão proibidas de vender aves vivas ou abatê-las. Para poder abater animais para comercialização o estabelecimento precisa da autorização do Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério da Agricultura, além de autorização para exercer atividade como abatedouro.