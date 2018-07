Um segundo, e a queda inevitável

Os anos de treinamento para executar movimentos com perícia e segurança podem desaparecer em apenas alguns segundos. Essa é uma certeza para todos os atletas que praticam esportes na neve e no gelo - as quedas são uma constante e um deslize pode ser fatal.

Na pior das hipóteses, pode-se chegar a uma situação trágica, como aconteceu com o georgiano Nodar Kumaritashvili, de 21 anos, que derrapou em uma das curvas da pista de luge em Whistler a 145 km/h e perdeu a vida ao ser arremessado para fora do trenó - o corpo do atleta, que morreu na sexta-feira, chegou apenas ontem na Geórgia para o enterro.

Ontem, outro susto: a romena Edith Miklos sofreu uma queda feia na disputa do downhill - ela perdeu o controle dos esquis e só parou nas redes de segurança. Apesar do choque, a atleta levantou sozinha, embora mancando, e seguiu para o socorro. Imobilizada em uma maca, foi levada de helicóptero a um centro médico. O ouro da prova ficou com a americana Lindsey Vonn.

Mas, na maioria das vezes, os erros são tão comuns quanto as belas imagens e revelam, apenas, tombos espetaculares, sem maior gravidade. É o que acontece nas provas de patinação - tanto artística quanto de velocidade, em ginásio cobertos e sem qualquer interferência do clima, disputadas no Richmond Oval - mas, principalmente, nas competições realizadas ao ar livre.

O clima instável de Vancouver tem prejudicado as competições na neve. Além do terreno fofo, traiçoeiro para os atletas, a neblina é inimiga dos competidores. A brasileira Isabel Clark, do snowboard, sofreu para se manter em pé no circuito da montanha Cypress. Em suas duas oportunidades na disputa qualificatória, sofreu quedas - a primeira, de frente; a outra, de costas - e terminou na 19º posição. Reclamou das precárias condições de visibilidade.

"Tentei ir com tudo mas, infelizmente, em alguns setores perdi o controle e caí", disse a brasileira. Isabel, porém, já havia sido beneficiada pelos tombos alheios. Na Olimpíada de Turim, em 2006, ela conquistou a honrosa 9ª colocação na disputa, a melhor posição brasileira na história dos Jogos de Inverno. Muito, claro, pela preparação da atleta. E um pouco pela sorte: três competidoras que estavam à sua frente caíram e se chocaram. Isabel, firme em sua prancha, seguiu rumo ao top 10 do evento.

NÚMEROS

21 anos

tinha Nodar Kumaritashvili,

georgiano que morreu nos treinos antes da abertura dos Jogos

145 km/h era a velocidade

do trenó na hora do acidente

19.ª foi a posição

da brasileira Isabel Clark no snowboard