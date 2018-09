Um sobrevoo pelos clássicos cariocas

De carona em uma asa-delta, a arara Blu da animação Rio (que estreia no País dia 8 de abril) faz um tour pela Cidade Maravilhosa mostrando, lá de cima, o que a capital tem de mais belo. E comprovando, novamente, que os clássicos da capital fluminense não cansam os nossos olhos. Confira boas maneiras de aproveitar as atrações do destino.

Enfim, asas

Supere você também seus limites e contemple a Cidade Maravilhosa lá do alto, sentindo o ventinho no rosto em um voo duplo de asa-delta (o instrutor faz a maior parte do trabalho). A rampa da Pedra Bonita, em São Conrado, é a mais movimentada do País: quem decola dali sobrevoa a Praia do Pepino e pode até ver o Cristo Redentor e a Praia de Copacabana, dependendo da altura que alcançar.

Sky Center Rio

Uma das empresas pioneiras na atividade, cobra desde R$ 290.

Air Adventure

Voo a R$ 250 - quem quiser levar para casa fotos da experiência paga mais R$ 70. Já o pacote com vídeo e fotos custa R$ 150.

Em meio ao verde

Não há dúvida que as praias são a grande sensação do destino. Porém, antes ou depois de cumprir a nada difícil rotina de ficar entre a água e a areia, prepare a câmera e gaste um tempo em uma das áreas verdes da cidade.

Jardim Botânico

Com 8 mil espécies de plantas, o espaço tem atrações suficientes para preencher um dia inteiro. É impossível ficar indiferente diante do corredor de palmeiras imperiais, plantadas ali por d. João.

Parque Lage

Colado ao Jardim Botânico fica este antigo engenho de açúcar, que encanta com seu casarão, seus jardins e até uma cachoeira.

Lagoa Rodrigo de Freitas

Cercada por montanhas, tem pista de ciclismo e corrida. Quem quiser pode ver tudo de outro ângulo, em um passeio de pedalinho.

O maior show da Terra

Não tem samba no pé? Arrisque uns passinhos mesmo assim. Afinal, você está no Rio. Terminados os desfiles monumentais na Sapucaí, o jeito é buscar casas especializadas. A Lapa abriga algumas das mais tradicionais.

Carioca da Gema

Em um casarão do bairro, samba e MPB regados a chope gelado e um rico menu de petiscos.

Casa da Mãe Joana

Para curtir samba e chorinho.

Rio Scenarium

Misto de antiquário e casa de show, costuma ficar lotado. Na agenda, samba, choro e gafieira.