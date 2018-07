Um sonho difícil de realizar

Cem anos depois, nada mudou. O exemplo emblemático vem de Santa Maria, último reduto caboclo. A única escolinha que existia ali fechou as portas no ano passado - hoje, o espaço é ocupado por uma igreja evangélica.

A falta de escolas atrapalha os sonhos das crianças do Contestado. Numa região em que a única opção de trabalho são as plantações de pinus - onde só homens são empregados -, Priscila do Nascimento, 10 anos, de Porto União, e Caroline de Paula, 7 anos, de Calmon, pretendem ser professoras. Os pais delas ganham pouco mais de um salário mínimo. Já Marcos Manoel dos Anjos, 9 anos, de Lebon Régis, quer ser delegado - influência do avô, que foi auxiliar de um delegado da cidade.

O sonho deles dificilmente será realizado. As três crianças têm a mesma idade, na época do conflito, dos três personagens centenários que ilustram este caderno. Maria Trindade (105 anos), Sebastiana Medeiros (102) e Altino Bueno da Silva (108) são, respectivamente, a Priscila, a Caroline e o Marcos de cem anos atrás.