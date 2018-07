Um tempo no templo O Sons das Igrejas do Centro, do Sesc Carmo, leva música erudita para as igrejas históricos da região, na hora do almoço. Na 3ª (26), é a vez da Igreja São Gonçalo receber Guilherme de Camargo, que toca peças no alaúde, na teorba e na guitarra barroca. O projeto vai até dia 31/7. Igreja São Gonçalo. Pça. Dr. João Mendes, Sé, 3111-7000. 3ª (26), 12h30. Grátis.