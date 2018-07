Um triste dia do leitor

As informações sobre os terroristas - e é importante usar este termo: TERRORISTAS - ainda chegam desencontradas. Ao que parece eram três, franceses natos, sendo dois irmãos. Ao que tudo indica, tiveram um treinamento muito profissional, sabiam exatamente quem procuravam e gritaram dizeres islâmicos, além se anunciarem como da Al-Qaeda. Vários governos, como o próprio francês e o brasileiro usaram o termo barbárie para descrever o ocorrido. E ao assistir as imagens da execução de um dos policiais - que segundo dizem agora, era ele próprio um muçulmano - não há como não pensar em falta de humanidade.

Os especialistas correm para tentar decodificar o ocorrido. É fato que é o maior atentado em Paris desde a Guerra da Argélia, como ressaltou o acadêmico Olivier Roy. É provável que seja entendido pelos franceses como seu “11 de setembro”, por se dar no centro de sua cidade mais importante e contra um periódico tido como uma instituição nacional. Mas o que estaria por trás desse ato da mesma Al-Qaeda? Este atentado tenta justamente deixar as “contradições mais afiadas” - para usar um termo do historiador norte-americano Juan Cole - opondo de maneira contundente os demais franceses aos muçulmanos do país, facilitando assim o recrutamento, que anda difícil, para a organização? Trata-se de um ato isolado ou o início de uma série de atentados? Como evitar afinal a onda de islamofobia que já se vislumbra e com ela o recrudescimento ainda maior da direita, na França e na Europa como um todo?

A atenção redobrada por parte da Inteligência deve ser um caminho para se esclarecer o caso e evitar novos atentados na França ou em qualquer outro lugar. Vale aos muçulmanos franceses uma autoanálise sincera para entender de onde vieram estes terroristas e como proceder para que novos não surjam em seu seio. E os muitos leitores, que em seu dia tomaram as cidades da França e do mundo, além de bradar bem forte pela liberdade de expressão (forte mesmo, defendendo-a em todo o planeta), devem se lembrar de que além dos 14 mortos em Paris, há também cerca de 200 mil na Síria, muitos deles também jornalistas. A indignação pela falta de humanidade não deveria ser seletiva. E para isso a leitura - que ajuda a desmistificar o outro e criar empatia - pode ser uma boa arma.

* Monique Sochaczewski é historiadora e professora do MBA em Relações Internacionais da FGV