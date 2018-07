Um universo que nasce do poder dos relatos A certa altura desta coletânea, o personagem de um dos contos afirma: "Nem tudo na vida são enredos." Para o escritor Milton Hatoum, que assina o posfácio da edição, a frase é significativa do estilo de José Roberto Melhem, morto no ano passado. "Nas narrativas deste livro, tudo depende do modo de narrar. E Melhem é um grande narrador, um dos mais talentosos da literatura brasileira contemporânea." Em carta enviada ao escritor, e reproduzida nesta edição, o crítico Antonio Candido segue em direção parecida ao chamar atenção para a maneira como o autor "unifica tudo num discurso homogêneo de grande efeito e vigor, que vai criando a realidade com poder sugestivo". Melhem é autor também de outra coletânea de contos, Moscas (2000).