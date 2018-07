R. Padre Adelino, 1.000, 2076- 9700. Hoje (6) e sáb., 21h30. R$ 16/R$ 32.

A cantora Céu faz um show grátis, amanhã (7), com Nina Becker como convidada. O evento abre o projeto 'Para Elas Por Elas', série de shows com mulheres importantes da nova MPB, que tocam ao longo de julho. Parque do Povo. Av. Henrique Chamma, 590, Itaim Bibi, 5095-6100. Sáb. (7), 15h. Grátis.