Uma ameaça nascida das cinzas da 2.ª Guerra Autor de mais de 60 livros, incluindo The Real History of World War II e Winston Churchill, CEO, o norte-americano Alan Axelrod debruça-se agora sobre o momento histórico que nasceu das cinzas da 2ª Guerra Mundial e perdurou por quase 50 anos. Em The Real History of the Cold War - A New Look at the Past, o autor mostra como a Guerra Fria, conduzida pela iminente ameaça nuclear, envolveu questões mais complexas que a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Stalin, McCarthy, Kennedy, Fidel Castro e Gorbachev são apenas alguns dos personagens pelos quais Axelrod passa para construir um cenário moldado por ideologias, nacionalismos, economias e também forças culturais.