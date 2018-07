Uma casa que boia, um espetáculo em construção À DERIVA: Sob a chuva torrencial um homem sai para consertar a antena da TV e não volta. A família espera. A casa flutua. Esse o mote de Lá Fora Vai Estar Chovendo Sempre. O texto é de Gero Camilo, que também está no elenco com Cristiano Karnas, Gustavo Machado, Marat Descartes, Paula Cohen e Tatiana Thomé. Sob direção de Cristiane Paoli Quito, a montagem só vai estrear no próximo ano, mas o espectador tem, de hoje a domingo, a chance de conferir a atual etapa de criação e, quem sabe, contribuir para mudar o resultado final.