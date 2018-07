Uma corrida perigosa pelos meandros da maçonaria

Dan Brown

Doubleday

510 págs., R$ 65,90

No novo romance de Dan Brown, que vendeu 2 milhões de exemplares em uma semana, o que esteve perdido será sempre encontrado. Lost Symbol pode ser comparado a uma corrida - fatal - por um verdadeiro labirinto de códigos, de segredos, de verdades insuspeitadas. O enredo se passa em Washington D.C. Personagem presente nos outros livros do americano, o simbologista e professor de Harvard Robert Langdon reconhece um objeto misterioso que causa pânico dentro do Capitólio. Ele vê o artefato como um chamado místico. Ao mesmo tempo, seu mentor, Peter Solomon, um maçom e filantropo, é sequestrado. Está aberto, então, o caminho para Langdon se aventurar pelo mundo fechado da maçonaria.