Uma cultura no limite

Cão danado (1949) é um dos grandes filmes de Kurosawa, com os inolvidáveis Takashi Shimura e Toshiro Mifune. Um policial tem a arma roubada por um homem que com ela depois rouba e mata. O cenário de um Japão pós-guerra dava à trama seu sentido coletivo e histórico, mesmo para alguém com pouca informação sobre aquele país, como nós que víamos filmes japoneses nos anos 60 na Liberdade em São Paulo. Uma forma da cultura da ordem japonesa, uma arma, é roubada e vai aumentar a ruína dos japoneses pelas mãos de um japonês. Um segundo filme de Kurosawa nesse contexto é Viver (1952), com o mesmo Shimura como um burocrata que descobre ter câncer e sai à procura do sentido da vida. E um terceiro, Ralé (1957), outro de Kurosawa e Mifune, é a adaptação de uma peça de Gorki sobre um grupo de fracassados. O sentido geral desses filmes, não comentados por Yoshikuni Igarashi, devia ser evidente; mas é a leitura hoje de Corpos da Memória que termina de preencher o significado de algo visto tempos atrás.

O cenário agora é o da Bienal de Veneza, onde o pavilhão japonês é destaque repetido mesmo se repetidamente ignorado pelos premiadores do evento. Três participações ainda fortes na memória: primeiro, Miyako Ishiuchi, em 2005, exibindo fotos da pele de sua mãe, que é preciso ver com atenção para perceber que não se trata de uma blusa de renda cobrindo a pele mas da própria pele assim rendilhada pela bomba atômica de 1945. Depois, Masao Okabe, em 2007, com suas pedras retiradas do porto e de uma estação de trem de Hiroshima: colocando-se um papel sobre as pedras e nele esfregando um lápis, revelam-se as marcas nessas pedras impressas pelo calor da explosão. E, terceira, Miwa Yanagi, que em 2009 mostrava Mulheres Varridas Pelo Vento, com o tema da fluidez e mobilidade da morte desenvolvido em imagens de uma mulher enorme e disforme que apequena tudo a seu redor, inclusive nossas vidas de observadores distantes (lembrar que a explosão da Bomba A gera um vento devastador). Igarashi tampouco comenta as artes visuais, preferindo a literatura. Mas é outra vez seu livro que reinjeta sentido a coisas vistas e que não somem da memória.

Deveria ser evidente: a história acontece nos corpos. Mas, um hábito intelectual perverso costuma falar da História, das Idéias, do Poder, da Ideologia, como se tudo isso pouco ou nada tivesse a ver com o corpo e acontecesse apenas no ar. Tudo acontece nos corpos e Igarashi mostra como os corpos japoneses sofreram a opressão de seu próprio Estado antes e ao longo da guerra, depois a aniquilação e a dor na derrota, depois a humilhação do DDT sobre eles espalhado pelos vencedores no combate aos piolhos (para que aqueles corpos se tornassem "democraticamente saudáveis"). E nesse percurso surgem os corpos das prostitutas no pós-guerra, os corpos personagens de Kenzaburo Oe, prêmio Nobel de literatura, e o corpo suicida de Yukio Mishima, o escritor cult de uma época, mal compreendido e apreciado talvez pelos motivos errados e a quem Igarashi devolve uma dimensão mais ampla (sem resgatá-lo de seus equívocos e de certo modo ampliando sua tragédia pessoal).

Não pensávamos em corpos ao ver os filmes de Kurosawa, esse não era ainda um conceito operacional. Pensávamos em pessoas. Bastava. O significado existencial e moral do que víamos não era, por isso, menor. Pelo contrário: a arte sempre dá concretude corporal àquilo que, em outros meios, aparece apenas como noção abstrata. Não tanto por insistir no conceito mais atual de corpo como por desenhar a mentalidade da época, Igarashi oferece desse período um retrato denso que amplia, em retrospecto, a experiência ocidental da história e de muita arte japonesa. Fica claro, lendo-o, que o câncer a corroer o corpo do personagem de Viver não era só dele, mas do país, assim como aquela Ralé não era uma escumalha ocasional porém emblema de algo maior. Fica-se com uma ideia mais clara do que foi a experiência japonesa daqueles tempos e da complexidade que era criar em arte naquela situação.

A memória de que trata o livro não é apenas a de quem leu ou viu as obras que Igarashi comenta ou não; nem apenas a memória de Mishima enfrentando o que ele e sua geração pós-guerra viam como a "agonia da vida cotidiana" banal e interminável na pós-derrota do país e que o fazia tremer de angústia. É também a memória de um país em busca de um sentido (termo melhor para isso que se costuma chamar de identidade) espremido entre algo que havia sido e o que começava a ser, um entre-lugar vivido pelos japoneses como uma larga tragédia.

Num livro fascinante (embora com tradução frouxa), Igarashi fala ainda de corpos estranhos como o do monstro Godzila, de 1954, único exemplo de cinema por ele tratado, enorme sucesso mundial dos filmes-B cujo sentido politicamente dark o autor destaca. Godzila foi outro degrau do trabalho de luto realizado pelo Japão sobre sua experiência agônica - e a análise dessa película (e dos espetáculos de luta-livre) por Igarashi mostra a pertinência de recorrer-se ao imaginário de massa para o entendimento de um inconsciente coletivo (nem sempre assim tão inconsciente).

Este livro trata de um caso cultural extremo, de uma cultura no limite. Pode parecer, por isso, duplamente distante: fala do outro lado do mundo e de algo muito singular ocorrido num remoto século passado. Mas, além de uma chave para parte importante da cultura japonesa moderna, põe em evidência algo que nem sempre sobe à memória: a cultura, como o mundo, se faz, desfaz e refaz primeiro no corpo.

* Teixeira Coelho é curador do Masp e autor, entre outros, de O Homem que Vive (Iluminuras)

CORPOS DA MEMÓRIA - NARRATIVAS DO PÓS-GUERRA NA CULTURA JAPONESA (1945-1970)

AUTOR: Yoshikuni Igarashi

TRADUÇÃO: Marco Souza e Marcela Canizo

APRESENTAÇÃO: Christine Greiner

EDITORA: Annablume

(536 págs., R$ 70)