Uma das mulheres feitas reféns é libertada em Brasília

Pelo menos três mulheres estariam dentro da casa quando os criminosos invadiram a residência. A PM não confirmou o número exato de pessoas mantidas reféns. A ação teria começado por volta das 9h30. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) trabalha para a libertação das vítimas.

De acordo com as primeiras informações da PM, os criminosos pretendiam fazer um assalto relâmpago ao abordar a proprietária da casa. No entanto, eles não viram que havia pedreiros trabalhando no local, que fizeram contato com a polícia.