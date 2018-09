Uma das vítimas de queda de avião em GO recebe alta Um dos sobreviventes da queda do avião bimotor Bairon B-52, ocorrida na noite de ontem, em Anápolis (GO), recebeu alta hoje. O outro ferido continua internado em estado grave no Hospital de Queimaduras da cidade. Rogério Pereira Rosa, internado no Hospital de Urgência de Anápolis, com fratura na coluna, já recebeu alta médica, segundo informações do Hospital. Já o empresário Luis Henrique das Neves foi transferido por volta das 11 horas de hoje do Hospital Evangélico, com queimaduras em 28% do corpo, além de ter uma perna quebrada. Segundo a médica Lilian Rodrigues da Cunha, diretora clínica do hospital, ele está na UTI e seu estado de saúde é grave, mas está estabilizado. O acidente deixou outras quatro pessoas mortas. Além do piloto José Maria Cajanco, morreram Odilon Souza, funcionário de uma empresa de manutenção de aeronaves, Fabrício Tavares e Carlos Alberto Pires Gonçalves, filho e cunhado do superintendente do Porto Seco de Anápolis, o maior da região Centro-Oeste.