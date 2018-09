Uma em cada três cabeças pasta no limite da Amazônia Uma em cada três cabeças de gado do rebanho do Brasil pasta nos limites da Amazônia Legal, resultado do deslocamento da pecuária em direção ao Norte, estimulada pelo avanço da fronteira agrícola. Existem cerca de 70 milhões de cabeças na região, o que justificou o estabelecimento de grandes frigoríficos. O avanço da pecuária sobre a Amazônia foi estimulado pela oferta de crédito por instituições oficiais de crédito e, sobretudo, por baixos custos de produção. No bioma, a terra custava pouco ou não custava nada, no caso das terras públicas ocupadas ilegalmente. No rastro desse avanço, aumentou também o desmatamento de florestas.