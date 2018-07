Uma experiência de negócio com correção ecológica O maior fornecedor de peixe fresco para as grandes redes de supermercado do País fica em Almas, no sudeste do Tocantins. A empresa, Tamborá, é administrada por três sócios paulistas e produz 300 toneladas de pescados frescos por mês. É, também, uma empresa ambientalmente correta. Não usa uma única gota de água dos rios para encher seus enormes tanques, instalados numa área de 5 mil hectares onde antes havia apenas uma terra esturricada que mal produzia capim no tempo das secas. Toda a água é captada das chuvas. Por causa do sucesso da empresa na criação de peixes em cativeiro, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) enviou técnicos para lá e ofereceu parcerias e troca de experiências no setor de piscicultura.