Uma ficha técnica recheada de mulheres do Brasil

As mulheres brasileiras estão bem representadas no Théâtre du Soleil. Na linha de frente, Juliana Carneiro da Cunha, absolutamente necessária, completando 20 anos de casa. Mas no programa de Les Naufragés du Fol Espoir constam os nomes de quatro outras brasileiras: Aline Borsari, Ana Amélia Dosse, Cristina Aché e Martha Kiss Perrone. Apenas as duas primeiras integram o elenco do espetáculo, o que não diminui em nada a participação de Cristina e Martha quando se conhece o manual de instruções do Soleil.

A participação de Juliana em Les Naufragés du Fol Espoir é impagável, como sempre. Talvez pelo fato de que para ela o espetáculo seja uma brincadeira: "Muito divertido. Investimos mais de um ano de trabalho e foram meses de total liberdade na sala de ensaios do Théâtre du Soleil, uma liberdade muito grande. Com muita alegria. O ator encarna, recebe uma vida. Eu me sentia como que transportada para o início do século 20. Tinha certeza absoluta de que vivíamos a Belle Époque. Com tudo o que existia nela de alegria, de esperança, de folia, de descoberta, de invenção, de projeção de um mundo melhor. Algo muito vivo. Muito humano."

Aline Borsari vem do Departamento de Artes Cênicas da USP, onde fez licenciatura. Foi depois de uma oficina com Juliana Carneiro da Cunha e, de assistir a Les Éphémères em São Paulo, que decidiu passar um tempo em Paris, aprendendo francês e trabalhando como voluntária em todos os canteiros de obra do Soleil. Assim ficou sabendo do grande estágio, se inscreveu e, de repente, estava entre as duas ou três pessoas que Ariane não sabia se integrariam ou não o grupo. Hoje, rindo, ela conta que só teve certeza de fazer parte da trupe e do elenco ao conferir seu nome no programa do espetáculo.

Ana Amélia Dosse veio do Rio para Paris, depois de estudar dança com Angel Viana e trabalhar com Guida Maia. Após um estágio na companhia Dos à Deux, criou a Fábrica Teatral, sua própria companhia, cujo primeiro espetáculo foi feito no Théâtre du Soleil, no âmbito do festival Primeiros Passos. Foi o suficiente para que ela se aproximasse artisticamente da Cartoucherie. Em fevereiro de 2009, aconteceu o estágio para 440 pessoas. Duas semanas depois eram apenas 40, na semana seguinte 20, depois um grupo de cerca de 10 pessoas, e entre elas Ana Amélia e Aline.

Cristina Aché, atriz de teatro, cinema e televisão, integra a trupe desde a temporada latino-americana de Les Éphémères e após três anos atuando nas mais diversas áreas, está voltando ao Brasil, rica de uma experiência que ela considera única.

Martha Kiss Perrone veio do Tablado de Arruar, para acompanhar o processo de criação do espetáculo como estagiária. Oportunidade para compreender que "o Théâtre du Soleil é o aprendizado do concreto, está em cada detalhe do que se faz com muita exigência e, ao mesmo tempo, é o aprendizado do sagrado pela maneira de se trabalhar; é pura devoção, verdadeiro "feu sacré" - fogo sagrado - do qual Ariane fala."

Um desejo comum a todas: que Les Naufragés du Fol Espoir chegue ao Brasil. É muito cedo para toda e qualquer previsão. Mas Luciano Alabarse, diretor do Porto Alegre Em Cena, já garantiu seu lugar na plateia no próximo domingo, dia 21, aqui em Paris. Quer levar o grupo para a 18ª edição do festival em 2011. São Paulo e Rio de Janeiro também se mobilizam. Só nos resta cruzar os dedos.