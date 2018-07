Uma história no jornalismo de esportes Olympio da Silva e Sá foi um dos principais jornalistas da área de esportes do País, atuando durante 70 anos no grupo de A Gazeta. Começou como repórter de A Gazeta Esportiva nos anos 1940, com o fundador do grupo, Cásper Líbero (1889-1943). Foi editor, secretário de redação e diretor, sucedendo Carlos Joel Nelli (1902-1992).