Uma igreja da contemporaneidade

A pandemia de covid-19 impôs novas práticas e desafios ao nosso cotidiano nos mais diversos âmbitos. Da educação à socialização, as pessoas precisaram adaptar-se às novas condições impostas pelo vírus que passou a circular em todo o mundo. Foi assim que a Tenda Worship Church se tornou a primeira igreja 100% online do País.

A Tenda foi fundada inicialmente de maneira presencial em São Paulo pelo pastor Bruno Soares, com encontros dentro da sua própria casa ­– onde vive com sua esposa, a também pastora Ana Nerić –, recebendo os amigos de congregação para a realização dos cultos. No entanto, diante da pandemia e da possibilidade de alcançar fiéis de todas as partes do mundo por meio da internet e das ferramentas digitais de comunicação, o pastor decidiu migrar a atuação da consagração integralmente para o ambiente digital. “A igreja não está só sob um ambiente físico, numa localidade geográfica. A igreja somos nós e por onde nós passarmos”, disse o pastor num culto realizado no Pelourinho, na Bahia, e transmitido para milhares de pessoas ao redor do mundo.

Foi ali, em terras baianas, num dos lugares que mais conservam a história do Brasil, que o pastor Bruno, segundo ele, recebeu a revelação de criar uma igreja itinerante, que transmitisse cultos de forma online e alcançasse, através da rede mundial de computadores, um número cada vez maior de fiéis adeptos ao novo formato de pregação e louvores. “Naquela noite, a Tenda Worship Church fez história no Pelourinho, marcada como a primeira igreja cristã do mundo que pregou e transmitiu a palavra de Cristo no centro histórico da cidade”, exalta o pastor Bruno.

Além de ter sido um marco para as igrejas cristãs, a ação no Pelourinho foi o ponto determinante para catalisar o projeto da Tenda de rodar o País, transmitindo os cultos a partir de outras cidades e Estados. Na agenda para os próximos, constam três locais diferentes: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, sendo respectivamente nos dias 20 de junho e 1º e 8 de julho.

Todos os cultos que já foram realizados e transmitidos online ainda podem ser vistos pelo canal Tenda Worship Church no YouTube. As informações sobre os próximos cultos podem ser acompanhadas por meio da conta @tendaworshipchurch no Instagram.

Do online ao itinerante

A Tenda Worship, ao mesmo tempo que atende de certa maneira às demandas impostas pela pandemia, também tem o potencial de agregar mais fiéis com um modelo de igreja contemporânea, que abraça as necessidades dos tempos modernos. É também por isso que, em seu discurso, o pastor Bruno faz questão de explicitar que a Tenda abraça pessoas das mais diversas tribos, sem discriminação.

Bruno Soares, que é empresário e vive do seu próprio negócio, abdicou do salário de pastor e garantiu que toda a arrecadação de ofertas feitas pelos fiéis à Tenda Worship Church servirá apenas para as causas de caridade às quais a igreja prestará suporte, bem como para o pagamento das despesas geradas para a realização dos cultos.

Num futuro próximo, a Tenda também funcionará como um tipo de assessoria e consultoria, por meio de sua equipe técnica, para toda e qualquer igreja que tenha interesse em transformar seus cultos presenciais em transmissões online. Esse serviço será prestado de forma paralela às funções da igreja.

“Nós já estamos criando uma estrutura física, em Campinas, onde vamos trazer nossa equipe que faz tão bem as nossas captações, edições e transmissões, para oferecer a outras igrejas os nossos serviços e conhecimentos sobre esse tipo de modalidade”, comenta o fundador da Tenda.

Nas cidades por onde passa, Bruno tem estabelecido contato com outras igrejas, visando estreitar laços para que outras instituições religiosas despertem para a possibilidade de romper os moldes tradicionais de culto.

“Construindo essas alianças com outros líderes religiosos, conseguiremos colocar nossa equipe em campo para oferecer a qualidade e estrutura que nós da Tenda já temos, garantindo um trabalho digital que possa ser utilizado por eles nas redes sociais e plataformas online”, conta. “Meu papel é também o de propagar essa nova modalidade possível para as igrejas”, afirma.

Quando a pandemia passar, a Tenda Worship Church permanecerá no modelo online e itinerante – porque é disso e para isso que ela foi criada. “Muitas pessoas não têm condições de sair de suas casas para ir aos templos de adoração, e é por isso que nós continuaremos fazendo os cultos 100% online”, revela a pastora Ana Nerić.

